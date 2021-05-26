Фотоаппарат Nikon Z30 готов к выходу

Сетевые источники сообщают о том, что беззеркальная камера Nikon Z30 будет представлена уже в следующем месяце. По предварительным данным, перед нами аппарат формата APS-C с креплением Z-mount. Помимо Nikon Z30 на мероприятии покажут новые объективы DX (APS-C) для данного байонета.

Самой камере приписывают матрицу CMOS формата DX разрешением 24.2 Мп, возможность записывать видео в разрешении 4К до 30 к/с и в Full HD до 60 к/с, 3.2-дюймовый дисплей с разрешением 1.04 млн пикселей, батарею EN-EL15c, симметричный порт USB Type-C, совместимость с микрофоном ME-1, слот для карт памяти SD (UHS-I) и выдвижной видоискатель.
Комментарии и отзывы Nikon Z30
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