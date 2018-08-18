Фотографии Gigabyte, Palit & MSI GeForce RTX 2080 и 2080 Ti

Появилось множество фотографий и данных о новых видеокартах которые будут выпущены уже совсем скоро, особенно ярко выделяется Re-дизайн от MSI GeForce RTX 2080 и 2080 Ti GAMING X TRIO. Уже скоро появятся видеокарты с приставкой Ti и на этот раз платформу переименовали с GTX на RTX. GeForce RTX 2080 будет иметь 8GB GDDR6 памяти, модель с приставкой Ti оснастили 11 ГБ памятью. Хотя мы не можем ручаться за достоверность этих рендеров, они выглядят достаточно убедительными, но, конечно, могут быть отфотошоплены.