Фотокамера Canon EOS R1 получит 47-Мп сенсор

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о флагманской репортажной фотокамере Canon EOS R1, которая должна заменить зеркальную модель Canon EOS-1D X Mark III. Новинке приписывают наличие более крупного, чем в Canon EOS R3 корпуса, самый большой на рынке экран типа OLED, датчика изображения разрешением 45 Мп, продвинутого электронного видоискателя очень высокого разрешения и высокой кадровой частотой без затемнения, потенциального глобального затвора (некоторые источники опровергают его использование), батареи LP-E19, двух слотов для карт-памяти типа CFexpress, цветного настраиваемого верхнего дисплея и новой системой автофокусировки. Предполагается, что анонс камеры состоится в конце этого года, а вот старт продаж только в середине следующего.

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