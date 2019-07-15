Фотокамера Canon PowerShot G7 X III получила трехдюймовый дисплей с изменяемым положением

Компания Canon анонсировала компактную фотокамеру PowerShot G7 X III. Новинка оснащена трехдюймовым дисплеем с изменяемым положением и поддержкой сенсорного управления. Применены 1-дюймовый (13,2 ×*8,8 мм) КМОП-сенсор BSI-CMOS с 20,1 млн эффективных пикселей и объектив с 4,2-кратным оптическим трансфокатором. Камера может делать снимки с разрешением до 5472 * 3648 точек, а также записывать видеоролики в формате 4К (3840 * 2160 пикселей) со скоростью до 30 кадров в секунду и Full HD (1920 * 1080 точек) со скоростью до 120 кадров в секунду. Возможна последовательная фотосъемка со скоростью до 30 кадров в секунду. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth. В продажу аппарат поступит в августе. Приобрести можно будет в черном и серебристом цветовом исполнении по цене 750 долларов.