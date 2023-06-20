Фотокамеру Sony A6700 представят 12 июля

В сети появились подробности о датах релиза новых камер компании Sony. Утверждается, что уже 12 июля будет представлена модель Sony A6700. С сентября по ноябрь ожидается выход Sony A7cII, а до конца года – Sony A9III.

Ранее сообщалось, что Sony A6700 оснастят 26-Мп матрицей BSI CMOS формата APS-C, как в Sony FX30, матричной 5-осевой системой стабилизации с компенсацией до 7 ступеней экспозиции, AI-процессором, как в Sony ZV-E1, новым электронным видоискателем Quad-VGA OLED Tru-Finder разрешением 3.69 Мп, записью видео в 4K до 120 к/с, но с дополнительным кроп-фактором 1.19х, поддержкой S-Cinetone, кривых S-Log2 и S-Log3 с поддержкой 10-битного цвета и выборки цветов 4:2:2, а также увеличенным корпусом с улучшенным хватом. Ориентировочная цена камеры составляет 2000 долларов.