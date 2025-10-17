Fujifilm выпустила селфи-камеру с мгновенной печатью

Компания Fujifilm представила обновлённую версию своей гибридной камеры Instax Mini LiPlay, впервые выпущенной в 2019 году. Новинка под названием Instax Mini LiPlay Plus сохраняет основные возможности оригинала — съёмку цифровых фотографий с мгновенной печатью на плёнке Instax Mini и запись коротких аудиосообщений, которые можно привязать к снимкам. Теперь камера получила более строгий и современный дизайн с прямыми линиями, а также дополнительную широкоугольную камеру на задней панели, облегчающую съёмку селфи с помощью встроенного экрана. Instax Mini LiPlay Plus поступит в продажу в конце октября 2025 года по цене 235 долларов. Будет доступно два варианта цвета — песочно-бежевый и тёмно-синий. Одновременно с камерой Fujifilm выпустит новую фотоплёнку Soft Glitter Mini с золотистыми акцентами на рамке — пачка из десяти кадров обойдётся в 18 долларов.

В обновлённой модели установлен немного больший ЖК-экран диагональю 3 дюйма, однако разрешение камер осталось тем же, что и у оригинала — 2560х1920 пикселей. Появился и новый режим Layered Photo, который позволяет объединять изображения с передней и задней камер в один кадр. В отличие от двойной экспозиции, снимки просто накладываются друг на друга в одном из четырёх шаблонов. И, конечно, камера по-прежнему поддерживает запись коротких аудиосообщений, которые можно воспроизводить прямо с устройства или через мобильное приложение Instax Mini LiPlay — довольно интересная фишка.