Leica SL3 Reporter оценили в 7995 долларов

Компания Leica представила новую версию для полнокадровой фотокамеры Leica SL3, которая получила название Reporter. Новинка отличается не только расцветкой, но и повышенной прочностью благодаря использованию арамидной ткани. Цена камеры составляет 7995 долларов.

Напомним, что Leica SL3 имеет в своем оснащении 60-Мп матрицу от Sony, корпус из металлического сплава с защитой от влаги по стандарту степенью IP54, 3,2-дюймовый ЖК-дисплей, электронный OLED-видоискатель с разрешением 5,76 Мп, диапазон светочувствительности ISO от 50 до 100000, динамический диапазон 15 ступеней, серийную съемку 15 к/c, запись видео в 8K при 30 к/c и 4K при 60 к/c, слоты для карты памяти SD UHS-II и CFexpress Type-B, порты HDMI и USB-C, разъемы для наушников и микрофона, кнопку включения со светодиодным индикатором заряда аккумулятора, новую батарею BP-SCL6, 5-осевую систему стабилизации и систему автофокусировки с поддержкой распознавания лиц, глаз и животных.