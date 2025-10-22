Ricoh анонсировала чёрно-белую камеру за 1500 долларов

Компания Ricoh готовит новое пополнение в своей линейке компактных цифровых камер GR — модель, ориентированную исключительно на чёрно-белую фотографию. Камера под названием GR IV Monochrome должна выйти весной 2026 года и в её основе лежит новый монохромный CMOS-сенсор, при этом остальные характеристики в целом повторяют недавно представленную модель GR IV. Здесь стоит трёхдюймовый сенсорный ЖК-экран, пятиосевая стабилизация изображения и около 53 гигабайт встроенной памяти для хранения снимков. Цена на Ricoh GR IV Monochrome пока не объявлена, однако, учитывая, что базовая GR IV стоит 1500 долларов, новинка явно не будет дешёвой. Это первая камера Ricoh, созданная исключительно для съёмки в чёрно-белом режиме и, по словам компании, устройство предложит особые режимы обработки изображения, разработанные для передачи глубины и выразительности, присущей монохромным снимкам.

Точные характеристики могут измениться, но известно, что камера получит объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 28 мм и светосилой f/2.8, а также сенсор разрешением 25,7 мегапикселя. Кроме того, диапазон ISO у Monochrome будет выше, чем у GR IV — до 409600 единиц, что типично для монохромных сенсоров, ведь отсутствие цветового фильтра делает их более чувствительными к свету. Внешне Ricoh GR IV Monochrome почти не отличается от стандартной версии. Единственное заметное изменение — чёрная эмблема GR в правом нижнем углу передней панели, тогда как у оригинальной модели логотип выполнен в белом цвете.