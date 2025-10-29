Камера Canon EOS R6 Mark III получит 34.2-Мп сенсор

Сетевые источники раскрыли основные характеристики полнокадрового беззеркального фотоаппарата Canon R6 Mark III, который будет представлен уже 6 ноября. Итак, новинку оснастят 34.2 Мп и 32 Мп сенсором (возможно, как у кинокамеры Canon Cinema EOS C50), системой автофокусировки Dual Pixel CMOS AF II с распознаванием лиц и сохранением до 100 профилей лиц, матричной стабилизацией с эффективностью 6.5 ступеней экспозиции, OLED-видоискателем с разрешением 5.76 Мп и увеличением 0.76x, функцией Pre-capture, серийной съемкой до 40 к/с с электронным затвором, записью видео Open Gate 7K RAW, максимальным значением светочувствительности ISO 64000, двумя слотами для карт памяти CFexpress Type B и SD UHS-II, полноразмерным портом HDMI и аккумулятором LP-E6P. Ориентировочная цена камеры составляет 2900 долларов.