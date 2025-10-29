Камера Canon EOS R6 Mark III получит 34.2-Мп сенсор

Сетевые источники раскрыли основные характеристики полнокадрового беззеркального фотоаппарата Canon R6 Mark III, который будет представлен уже 6 ноября. Итак, новинку оснастят 34.2 Мп и 32 Мп сенсором (возможно, как у кинокамеры Canon Cinema EOS C50), системой автофокусировки Dual Pixel CMOS AF II с распознаванием лиц и сохранением до 100 профилей лиц, матричной стабилизацией с эффективностью 6.5 ступеней экспозиции, OLED-видоискателем с разрешением 5.76 Мп и увеличением 0.76x, функцией Pre-capture, серийной съемкой до 40 к/с с электронным затвором, записью видео Open Gate 7K RAW, максимальным значением светочувствительности ISO 64000, двумя слотами для карт памяти CFexpress Type B и SD UHS-II, полноразмерным портом HDMI и аккумулятором LP-E6P. Ориентировочная цена камеры составляет 2900 долларов.

DJI представила свою самую компактную экшен-камеру в истории…
DJI официально представила свою новую компактную камеру Osmo Nano, которая стала самой маленькой экшн-кам…
Компактная камера Ricoh GR IV оценена в 1500 долларов …
Компания Ricoh пополнила ассортимент компактных камер моделью GR IV, которая получила серьезные изменения…
Камера Canon EOS R7 Mark II получит 32-Мп матрицу …
В сети появились подробности о беззеркальной камере APS-C формата Canon EOS R7 Mark II, релиз которой ожи…
Представлен объектив Fujinon XC 13-33mm F/3.5-6.3 OIS…
Компания Fujifilm пополнила ассортимент зум-объективов для серии байонета X-mount компактной моделью Fuji…
Fujifilm подняла цены на все свои камеры и объективы…
Компания Fujifilm подняла цены на все свои камеры и объективы — в некоторых случаях на сотни долларов. Та…
Представлен объектив Meike Mix 24mm F/1.4…
Компания Meike представила полнокадровый объектив Meike 24mm F/1.4 Mix, который предназначен для беззерка…
DJI представила экшн-камеру Osmo 360…
Компания DJI пополнила ассортимент экшн-камер моделью Osmo 360, которая, как видно из названия, способна …
Insta360 представила камеру Go Ultra…
Компания Insta360 представила новую экшн-камеру Go Ultra — продолжение своей компактной серии Go, которая…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor