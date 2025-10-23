Представлена компактная камера Fujifilm X-T30 III

Компания Fujifilm пополнила ассортимент компактных фотокамер моделью X-T30 III, которая станет доступна для продажи в конце ноября по цене в 1000 долларов. Новинку оснастили 26,1-Мп сенсором X-Trans CMOS 4 формата APS-C, новым процессором X-Processor 5, диапазоном светочувствительности ISO от 160 до 12800, новыми режимами автофокусировки с функциями ИИ для обнаруживания и отслеживания людей, животных, птиц и прочих объектов, встроенной вспышкой, записью видео в разрешении 6.2K при 30 к/с и 10-битным цветом, в 4Kp60 и 1080p240, записью видео с открытым затвором, 0,39-дюймовым OLED-видоискателем с разрешением 2,36 Мп с 0,62-кратным увеличением, 3-дюймовым наклонным сенсорным ЖК-экраном с разрешением 1,62 Мп, слотом для карты памяти SDXC стандарта UHS-I, 20 режимами имитации плёнки, интерфейсами USB Type-C и micro-HDMI, 2,5-мм аудиогнездом, аккумулятором с автономностью до 425 фото и корпусом массой 378 граммов.

