G.SKILL Trident Z5 побил мировой рекорд DDR5-8704 в паре с ASUS ROG Z690 Apex

Компания G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., ведущий мировой производитель высокопроизводительной памяти и игровой периферии, в тесном сотрудничестве с командой разработчиков материнских плат ASUS ROG рада заявить об очередном мировом рекорде по самой быстрой частоте памяти среди невероятно мощных систем DDR5-8704. Этот невероятный подвиг был достигнут с памятью G.SKILL Trident Z5 DDR5 на новейшем процессоре Intel Core i7-12700KF и материнской плате ASUS ROG Maximus Z690 APEX.