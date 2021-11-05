G.SKILL Trident Z5 побил мировой рекорд DDR5-8704 в паре с ASUS ROG Z690 Apex

Компания G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., ведущий мировой производитель высокопроизводительной памяти и игровой периферии, в тесном сотрудничестве с командой разработчиков материнских плат ASUS ROG рада заявить об очередном мировом рекорде по самой быстрой частоте памяти среди невероятно мощных систем DDR5-8704. Этот невероятный подвиг был достигнут с памятью G.SKILL Trident Z5 DDR5 на новейшем процессоре Intel Core i7-12700KF и материнской плате ASUS ROG Maximus Z690 APEX.

Претендуя на мировой рекорд по самой быстрой частоте памяти с новейшей памятью DDR5, G.SKILL и ASUS тесно сотрудничали, чтобы получить невероятную DDR5-8704, используя жидкий азот для охлаждения системы до минусовых температур. Утвердив память DDR5 как новый стандарт экстремальной производительности, этот мировой рекорд частоты памяти был достигнут с новой памятью Trident Z5 RGB на материнской плате ASUS ROG Maximus Z690 APEX. Ниже приведен скриншот мирового рекорда, достигнутого экстремальным оверклокером hocayu

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