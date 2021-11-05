G.SKILL Trident Z5 побил мировой рекорд DDR5-8704 в паре с ASUS ROG Z690 Apex

Претендуя на мировой рекорд по самой быстрой частоте памяти с новейшей памятью DDR5, G.SKILL и ASUS тесно сотрудничали, чтобы получить невероятную DDR5-8704, используя жидкий азот для охлаждения системы до минусовых температур. Утвердив память DDR5 как новый стандарт экстремальной производительности, этот мировой рекорд частоты памяти был достигнут с новой памятью Trident Z5 RGB на материнской плате ASUS ROG Maximus Z690 APEX. Ниже приведен скриншот мирового рекорда, достигнутого экстремальным оверклокером hocayu