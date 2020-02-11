G.SKILL анонсировала память для AMD Ryzen Threadripper

Серия памяти G.SKILL Trident-Z Neo состоит из наборов, общей емкостью 256 Гб. Восемь модулей по 32 Гб работающих на частоте 3600 Мгц DDR4. Память имеет тайминги CL16-20-20. Оперативная память разрабатывалась специально для AMD Ryzen Threadripper.

Новые комплекты используют новейшие компоненты. Напряжение составляет 1,35 В. Чипы уже протестированы професиональными оверклокерами на материнской плате Asus ROG Zenith II Extreme.

Модули памяти Trident-Z Neo 256 ГБ будут доступны у дилеров G.Skill, планируемая дата выпуска второй квартал 2020 года.