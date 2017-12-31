G.SKILL выпускает 64-Гбайт (4x16 ГБ) SO-DIMM-комплект на DDR4-3466MHz CL17

G.SKILL взволнованы, чтобы объявить о выпуске последней версии памяти Ripjaws DDR4-3466 CL17 64GB (4x8GB) SO-DIMM. В настоящее время это самый быстрый DDR4 64-гигабайтный SO-DIMM-комплект.Тайбэй, Тайвань (27 декабря 2017 г.) - G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., ведущий мировой производитель высокопроизводительной памяти и игровой периферии, анонсирует самую быструю в мире производительность 64-Гбайт памяти DDR4 SO-DIMM с памятью DDR4-3466MHz CL17 -17-17-37 на 1.35V с конфигурацией комплекта 4x16GB. Этот новый комплект памяти DDR4 SO-DIMM, созданный с помощью тщательно подобранных вручную компонентов Samsung B-die DDR4 IC, повышает вычислительную мощность ПК с малым форм-фактором (SFF) до совершенно нового уровня производительности памяти, что позволяет вам проектировать миниатюрные системы практически для любых задач, от создания контента до игр.

Потребность в быстром и большем наборе памяти памяти продолжает расти, поскольку современные рабочие нагрузки увеличиваются как по мощности, так и по весу. Чтобы решить эту проблему, G.SKILL расширяет максимальную производительность памяти во всех объемах памяти; и с использованием модулей SO-DIMM объемом 16 ГБ теперь могут быть построены высокопроизводительные машины и ПК на рабочих станциях размером с систему SFF, которая может вписаться в коробку для обуви.Ниже приведен снимок экрана того же DDR4-3466MHz CL17 64GB (4x16GB) SO-DIMM-памяти, который обеспечивает чтение 95231 МБ / с, запись 94856 МБ / с и копию 90639 МБ / с в тесте памяти AIDA64.