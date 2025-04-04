G.SKILL выпустила ОЗУ DDR5-8000 для энтузиастов

Компания G.SKILL сегодня официально представил новую оперативную памяти для энтузиастов — комплект памяти DDR5-8000 с задержками CL44 и общей ёмкостью 128 ГБ (по 64 ГБ на модуль). Это первый в мире комплект DDR5 с такими объёмами, достигший столь высокой частоты, и он открывает новые возможности для рабочих станций, систем по работе с ИИ и не только (геймерам, вероятно, такая память не очень нужна — при такой высокой частоте тайминги слишком высокие и никакого прироста производительности это на даст). Для демонстрации возможностей новой памяти компания G.SKILL показала результат тестирования комплекта DDR5-8000 CL44-58-58 на материнской плате ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX в связке с процессором AMD Ryzen 9 9950X — система успешно прошла проверку на стабильность.

Кроме того, компания анонсировала ещё один комплект — DDR5-9000 CL48-64-64 объёмом 64 ГБ (32 ГБ двумя планками), предназначенный для платформы Intel. Этот комплект также успешно прошёл Memtest на материнской плате ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX в паре с процессором Intel Core Ultra 7 265K. Вероятно, в ближайшем будущем компания выпустит серийную оперативную память DDR5-10000, потому что развитие в этом направлении достаточно значительное. Другое дело, что стоит такая память очень дорого — это решение исключительно для энтузиастов и пользователей, которые готовы отдать за компьютер безумные деньги. В большинстве своём продукт нишевый, но всё равно хорошо, что кто-то работает в этом направлении.