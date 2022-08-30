G.SKILL выпустила память для AMD Ryzen 7000

Компания G.SKILL, ведущий мировой бренд высокопроизводительной памяти для ПК, с радостью представляет две новые серии памяти DDR5: Trident Z5 Neo и Flare X5, предназначенные для новой серии процессоров AMD Ryzen 7000. Предложения семейства Trident Z5 Neo включают варианты с RGB (Trident Z5 Neo RGB) и без RGB (Trident Z5 Neo). Серия Trident Z5 Neo и Flare X5, запрограммированная с использованием технологии AMD EXPO и созданная с использованием проверенных вручную микросхем памяти, позволяет энтузиастам ПК, геймерам и оверклокерам испытать производительность новой платформы AMD AM5. «Мы очень рады партнерству с G.SKILL, чтобы предоставить технологию AMD EXPO энтузиастам, геймерам и оверклокерам по всему миру», — сказал Дэвид Макафи, корпоративный вице-президент и генеральный директор бизнес-подразделения по работе с клиентами AMD. «Технология AMD EXPO дает пользователям уверенность при выборе памяти, позволяя повысить производительность памяти одним нажатием кнопки».

Новая серия Trident Z5 Neo и Trident Z5 Neo RGB, носящая флагманское имя семейства Trident, специально создана для разгона на новейшей платформе с процессорами AMD Ryzen серии 7000. Дизайн теплораспределителя сохранил культовый матовый черный цвет с порошковым покрытием и сочетается с черной матовой алюминиевой вставкой премиум-класса, цвет которой соответствует большинству цветовых схем материнских плат. Стоимость для России пока что не сообщается.