G.Skill DDR5-8000 стоит всего 500 долларов

Буквально пару недель назад мы писали новость о том, что комплект оперативной памяти G.Skill DDR5-8000 был официально анонсирован производителем, а сегодня он уже поступил в продажу. И здесь же хотелось развеять миф о том, что такая память стоит слишком дорого и не предоставляет возможности собрать доступный игровой компьютер. Безусловно, это оперативная память топового уровня и она не может быть бюджетной — у производителя на этот случай есть другие решения. Однако и сильно дорогим комплект назвать тоже нельзя — всего за 32 ГБ памяти нового поколения со скоростью, которая и не снилась DDR4, производитель запросил чуть больше 500 долларов. Соответственно, это примерно в 1,6 раза дороже, чем память прошлого поколения с частотой 4200 МГц.

Согласитесь, это выглядит уже более привлекательно, так как пользователи ранее не могли себе позволить память DDR5 именно из-за слишком высокой цены, а теперь оказалось, что G.Skill DDR5-8000 стоит лишь слегка дороже флагманского решения прошлого поколения. Это очень достойная стоимость на самом деле, особенно если вы собираете производительный компьютер и хотите получить максимум возможностей за свои деньги. Будем надеяться, что на наш рынок оперативная память G.Skill DDR5-8000 тоже доберётся максимально доступной — сейчас на рынке не так много памяти пятого поколения, так что цены слишком высокие из-за «серого» рынка. Если же память завезут официально с розничной ценой в 500 долларов, то это будет шикарно.