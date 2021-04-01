G.Skill анонсировала модули памяти стандарта DDR4 частотой 5 ГГц

G.Skill анонсировала модули памяти стандарта DDR4. Всего представлено шесть новых комплектов для чипсета Intel Z590. Самым интересным вариантом является комплект памяти работающий с частотой 5333 МГц (2 по 8 ГБ) при напряжении 1,6 В (22-32-32-52). Память была протестирована на материнской плате с ASUS ROG STRIX Z590-E Gaming WiFi, ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX и MSI MEG Z590i UNIFY с установленным процессором Intel Core i9-11900K.

Для пользователей которым необходим больший объем памяти доступен комплект DDR4 с частотой 5066 МГц (2 по 16 ГБ) с таймингами CL20.

Также анонсированы модули памяти серии Trident Z Royal, Trident Z RGB и Ripjaws V. Они включают комплекты памяти DDR4 4800 CL17 (16 ГБ), DDR4 4800 CL20 (32 ГБ) и DDR4 4600 CL20 (64 ГБ). Все модули построены на микросхеме Samsung B-die. Новые комплекты памяти появятся во втором квартале 2021 года.
Комментарии и отзывы G.Skill Trident Z Royal, Trident Z RGB и Ripjaws V
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