G.Skill достигла 5000 МГц DDR4 RAM на системе с воздушным охлаждением

G.Skill всегда увеличивает показатели своих наборов памяти Trident Z, достигнув всего 4700 МГц только в прошлом месяце . Теперь компания сделала еще один шаг, достигнув рекордного уровня 5000 МГц на двухканальном модуле при охлаждении воздухом.«Раньше скорость памяти 5 ГГц достигалась только при экстремальном разгоне и в одноканальном режиме», - поясняет корпоративный вице-президент компании G.Skill Текила Хуан. «Мы рады сообщить, что нам удалось достичь частоты памяти 5 ГГц в не только условиях воздушного охлаждения, но и в двухканальном режиме. Это важная веха для нас ».И это важная веха для практически любой компании. Переход от крайне непрактичной потребности в охлаждении жидкого азота в воздушном охлаждении позволяет комплекту в конечном итоге попасть в руки потребителей. К сожалению, в отличие от ранее анонсированного 4700-мегагерцового набора, которая находиться всего в паре шагах от выхода во втором квартале, новая 5000 МГц еще не готова к выходу в продажу.