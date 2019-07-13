G.Skill готовит оперативную память Trident Z Neo для процессоров AMD Ryzen 3000, X570

G.Skill представляя новую серию наборов памяти DDR4 под брендом Trident Z Neo. Новые модули Trident Z Neo оснащены двухтональным теплораспределителем с агрессивным трехконечным дизайном, который дополняется восьмизонным RGB-освещением. Вы можете настроить освещение по своему вкусу с помощью программного обеспечения G.Skill Trident Z или стороннего программного обеспечения материнской платы, включая Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light и ASRock Polychrome. G.Skill разработал наборы памяти Trident Z Neo специально для процессоров Ryzen серии 3000, и в результате они оснащены уникальными таймингами CL для обеспечения оптимальной производительности. Наборы памяти Trident Z Neo доступны в емкостях 16GB, 32GB и 64GB.Скорость памяти от 2,666 МГц до 3,600 МГц.Набор DDR4-2666 отличает CL18-18-18-38 тайминги и работает на 1.2 V, в то время как комплект DDR4-3000 имеет свои тайминги, установленные на Cl16-18-18-38 и работает на 1.35 V.

G. Skill предлагает комплекты памяти DDR4-3200 в двух вариантах.Высокопроизводительный набор CL14-14-14-34 тайминги, в то время как бюджетный комплект поставляется с CL16-18-18-38 тайминги.Оба набора памяти работают на 1.35 V. наборы памяти DDR4-3600, с другой стороны, доступны в пяти различных презентациях с таймингами, которые варьируются между CL14-15-15-35 и CL18-22-22-42... Trident Z Neo поступят на полки в этом месяце.