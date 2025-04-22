G.Skill представила комплект памяти Trident Z5 на 256 ГБ

Совсем недавно компания V-Color официально представила первый в мире комплект оперативной памяти объёмом 256 ГБ и скоростью 6000 MT/сек. G.Skill также не отстаёт, выпустив вслед за конкурентом собственный 256 ГБ DDR5-набор, но с более низкой задержкой (CL32 против CL38 у V-Color), хотя вторичные тайминги у G.Skill выше. Тем не менее, G.Skill Trident Z5 стал одним из первых комплектов, которому удалось продемонстрировать скорость 6000 MT/s при объёме 256 ГБ (4 модуля по 64 ГБ), что само по себе является серьёзным техническим достижением. Особенно впечатляет то, что если V-Color добились этих характеристик на платформе TRX50 с процессором Threadripper, то G.Skill добились аналогичных результатов на более доступной AM5-платформе с материнской платой ASUS ROG Crosshair X870E Hero и процессором Ryzen 7 9800X3D.

На этой системе компания G.Skill показала стабильную работу памяти на 6000 MT/сек с таймингами CL32-45-45-96 и CL32-44-44-126. Более того, на плате MSI MEG X870E Godlike с тем же 9800X3D этот же комплект памяти достиг невероятных 7000 MT/сек на CL38-50-50-126. А на более бюджетной плате MSI MAG B850M Mortar WiFi удалось добиться 6400 MT/сек с CL32-44-44-102 — всё с тем же комплектом. И хотя такие объёмы (вроде 128, 192 и 256 ГБ) до недавнего времени были не совсем нужными для обычных ПК, с ростом задач, связанных с ИИ и профессиональными нагрузками, высокая ёмкость ОЗУ всё чаще появляется и в домашних конфигурациях. Это отличная новость на самом деле.