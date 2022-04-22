G.Skill представила комплект памяти Trident Z5 со сверхнизкой задержкой

G.SKILL International Enterprise, ведущий мировой производитель высокопроизводительной памяти и игровых периферийных устройств, объявила о выпуске высокоскоростной памяти DDR5-6600 CL34 32 ГБ (2x16 ГБ) со сверхнизкой задержкой DDR5 серии Trident Z5 RGB для новейших процессоров Intel® Core™ 12-го поколения для настольных ПК и материнских плат с набором микросхем Intel® Z690.

На приведенном ниже снимке экрана показан этот комплект памяти, проверенный с процессором Intel® Core™ i7-12700K и материнской платой ASUS ROG Maximus Z690 Hero. Ожидается, что комплекты памяти DDR5-6600 CL34 32 ГБ (2x16 ГБ) в рамках серии Trident Z5 RGB будут доступны в мае 2022 года через партнеров G.SKILL по всему миру.

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