G.Skill представила оперативную память Zeta R5

Сегодня компания G.Skill, которая является одним из лидеров на рынке оперативной памяти, официально представила комплект памяти Zeta R5, состоящий из 8 планок по 32 гигабайта. Это памяти DDR5, которая в конечном итоге работает на четырёхканальном режиме и позволяет пользоваться всеми преимуществами 256 гигабайт оперативной памяти. Кроме того, данная память может похвастаться ещё и скоростью передачи данных в 6800 МБ/сек, чего будет предостаточно для работы в любом сценарии. Например, пользователь на базе этого комплекта памяти может собрать безумно производительную рабочую станцию для монтажа видео или работы с 3D-объектами, для научной деятельности и многого другого. Здесь также стоит понимать, что в будущем компания явно выпустит комплекты с меньшим количеством планок памяти.

На текущий момент для видеоигр G.Skill Zeta R5 слишком уж много — если вы соберёте компьютер, который способен поддерживать столько планок оперативной памяти, то в игры на нём вы точно играть не станете. Также стоит понимать, что цена у комплекта просто безумная, но лишь на первый взгляд. Если посчитать стоимость одного гигабайта оперативной памяти и сравнить её со стоимостью одного гигабайта памяти у Corsair, например, то вы поймёте, что это крайне доступная память нового поколения, с которой вполне можно работать. Другое дело, что до России комплект пока что не доехал и его придётся какое-то время ждать, но это уже совсем другой вопрос. Главное, что такая память существует.