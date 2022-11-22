G.Skill представила память Trident Z5 DDR5-8000

На текущий момент принято считать, что память DDR5-формата слишком дорогая и что покупают её исключительно энтузиасты, которые хотят получить лучшее из лучшего несмотря на цену. Но постепенно ситуация меняется в лучшую сторону и то, что ещё год назад казалось невозможным, сейчас вполне реальное предложение. Например, компания G.Skill официально снизила стоимость комплекта оперативной памяти Trident Z5 DDR5-8000 до отметки в 750 долларов за объём в 32 ГБ. Безусловно, это всё равно дороже, чем память предыдущего поколения, но разница уже не в два раза, а всего в полтора. Соответственно, пользователи вполне могут получить качественное решение за адекватные деньги и потом работать с комфортом или играть в современные видеоигры.

Правда, стоит сразу отметить, что оперативная память данного формата подходит только для соответствующих материнских плат, плюс не все процессоры умеют с ней работать. Конечно, найти в продаже материнскую плату, которая не способна справиться с DDR5, но при этом её поддерживать, у вас не выйдет, но всё равно держите в голове тот факт, что это оперативная память не для всех систем. Кроме того, хотелось бы сказать, что прирост от производительности данной памяти можно заметить не только в играх — на самом деле в специализированном софте преимущества от памяти нового поколения тоже заметны. Особенно это касается специального софта для работы с видео, где частота памяти позволяет выполнять больше операций с тяжёлым контентом.
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