G.Skill выпустила память Trident-Z Neo DDR4-3600

Компания G.Skill официально представила новый комплект оперативной памяти Trident-Z Neo DDR4-3600, который был создан специально для процессоров Threadripper. Это очень крутой комплект памяти, который порадует потенциального покупателя своим дизайном и характеристиками. Конечно, последнее более важно, но, давайте будем честными, сейчас многие даже при сборке рабочей машины делают упор еще и на дизайн, так как он тоже важен. Данный комплект порадует потенциального покупателя объемом памяти в 256 гигабайт, чего явно достаточно для того, чтобы спокойно работать с любыми объемами данных и получать их на максимальной скорости. Конечно, тактовую частоту памяти тоже можно будет повысить, так как это крайне важный параметр для процессора от AMD.