GALAX HOF Extreme 50 получил крайне эффективную систему охлаждения

Компания GALAX недавно представила свой новый твердотельный накопитель HOF Extreme 50 на интерфейсе PCIe Gen5, оснащённый эффективной системой активного охлаждения. Компания продемонстрировала первые тесты тепловых характеристик накопителя, которые подтверждают обещание о температуре ниже 50 °C. Что касается дизайна, GALAX HOF Extreme 50 имеет глянцевый металлический корпус, который закрывает алюминиевый радиатор. Внутри корпуса находится один активный вентилятор, который поддерживает низкую температуру SSD при высоких нагрузках. В плане компонентной базы модель GALAX HOF Extreme 50 на базе интерфейса PCIe Gen 5 (NVMe M.2) использует контроллер Phison PS5026-E26, разработанный по технологическому процессу TSMC 12 нм, и память NAND Flash 3D TLC на 232 слоя.

Важно отметить, что накопитель HOF Extreme 50 будет представлен в двух вариантах: 1 ТБ с скоростью чтения и записи 9500 МБ/сек (1 300 000 IOPS) и 8500 МБ/сек (1 100 000 IOPS), а также 2 ТБ с чтением и записью, оценёнными соответственно на 10 000 МБ/сек (1 500 000 IOPS) и 9500 МБ/сек (1 250 000 IOPS). Чтобы продемонстрировать возможности накопителя, компания GALAX испытала новый SSD HOF Extreme 50 Gen5 при температуре окружающей среды 20 °C, и температура устройства в режиме ожидания составила 40 °C. Был проведён ряд тестов и бенчмарков, включая PCMark 8, где устройство достигло пика в 47 °C во время передачи файлов. Это очень хорошие показатели производительности, которые демонстрируют, что нагрев не будет проблемой при использовании накопителей на интерфейса Gen5.
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