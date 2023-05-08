GALAX HOF Extreme 50 получил крайне эффективную систему охлаждения

Важно отметить, что накопитель HOF Extreme 50 будет представлен в двух вариантах: 1 ТБ с скоростью чтения и записи 9500 МБ/сек (1 300 000 IOPS) и 8500 МБ/сек (1 100 000 IOPS), а также 2 ТБ с чтением и записью, оценёнными соответственно на 10 000 МБ/сек (1 500 000 IOPS) и 9500 МБ/сек (1 250 000 IOPS). Чтобы продемонстрировать возможности накопителя, компания GALAX испытала новый SSD HOF Extreme 50 Gen5 при температуре окружающей среды 20 °C, и температура устройства в режиме ожидания составила 40 °C. Был проведён ряд тестов и бенчмарков, включая PCMark 8, где устройство достигло пика в 47 °C во время передачи файлов. Это очень хорошие показатели производительности, которые демонстрируют, что нагрев не будет проблемой при использовании накопителей на интерфейса Gen5.