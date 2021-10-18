GALAX выпустит оперативную память GAMER DDR5 RGB в стиле LEGO

За последние несколько лет настройка продуктов для ПК прошла долгий путь. Это бесконечный путь для компаний, предлагающих больше разнообразия в надежде занять все ниши, которые еще не были в центре внимания. Одна из таких ниш - ПК построенные на основе LEGO. Более года назад GALAX представила свою новую серию GAMER с моделями GeForce RTX 30 с LEGO. Пользователи могут прикреплять пластиковые кубики, мини-фигурки или все, что, по их мнению, необходимо, чтобы их видеокарты выделялись. Но теперь GALAX расширит свое предложение памятью GAMER DDR5 RGB, доступной в синем и красном цветовых акцентах, которая будет иметь полосу ARGB с механизмом блокировки, совместимым с LEGO.

GALAX выпустит различные конфигурации своей памяти GAMER, но сначала будут продаваться только комплекты 2x16 ГБ, 2x8 ГБ и 2x32 ГБ. Согласно Expreview, память будет предлагать стандартные 4800 мгц.
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