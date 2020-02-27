GDC будет работать как и планировалось

2020-02-27, Автор - Ramil; Продукт - Game Developers Conference; [30]
Game Developers Conference (GDC) будет проводиться в любом случае. Такое объявление было официальным от представителей выставки. Они не боятся гриппа коронавируса.

Представители мероприятия планируют осуществить свои задуманные планы. В ней примут участие разработчики игр. Независимые делегаты используют GDC в основном в качестве сетевой платформы.

Независимо от этого, компании PlayStation, Facebook Gaming (Oculus) и Kojima Productions объявили, что больше не будут участвовать в выставке Game Developers Conference.

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