GIGABYTE GeForce RTX 2060 OC готовится к анонсу

В сети появились изображения и технические характеристики новой видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 2060 OC, которая вскоре должна отправится в анонс. Есть данные, что это будет продукт среднего класса и видеокарта мощнее GTX 1070 процентов на 10-20%. То есть, никакого прорыва в мощности не будет, для 4К разрешения мощности может и не хватить, но вот для всех остальных задач — вполне. Внутри установлено 6 гигабайт видеопамяти, 1920 ядер CUDA и графический процессор Turing TU106. Пока что официального анонса не было и говорить с уверенностью о том, что это реальный слив мы пока что не можем. С другой стороны, в ближайшее время этот анонс точно состоится и тогда можно будет с уверенностью говорить о дальнейшем развитии рынка видеокарт нового поколения.