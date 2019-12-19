GIGABYTE готовит линейку Eagle

На просторах интернета появилась информация о том, что компания GIGABYTE, которую мы все довольно неплохо знаем, готовит к релизу новую линейку видеокарт, которая будет отличаться по дизайну и своим параметрам. Называется новая линейка Eagle и пока что это единственное, что может рассказать инсайдер. Но мы будем ждать, пока GIGABYTE официально представил новую линейку, а уже потом будем говорить более предметно о преимуществах и недостатках данного продукта. Сейчас нам достаточно тяжело говорить о новой линейке продукции без более-менее вменяемых данных. С другой стороны, ранее GIGABYTE показывала просто шикарные устройства, так что нет причин думать, что теперь уровень производительности или качества упадет. Мы в это не верим.