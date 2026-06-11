GIGABYTE получила множество наград на COMPUTEX 2026

GIGABYTE подвёл итоги участия в COMPUTEX 2026: множество продуктов удостоены высоких оценок международных СМИ и отраслевых организаций. Экспозиция, развёрнутая под юбилейным девизом ENTER INFINITY («Вперёд в бесконечность»), объединила достижения в сфере ИИ, игр, дизайна и пользовательского опыта, завоевав престижные награды Best of COMPUTEX и Editor’s Choice. Центральное место на стенде заняла материнская плата X870E AORUS INFINITY NEXT. Она получила признание международной прессы благодаря сочетанию инженерных решений, вдохновлённых космической отраслью, передовых систем охлаждения и выразительной эстетики. В конструкции платы использованы термоинтерфейсы ракетостроительного класса, технология 3D-металлопечати, структура AI Gyroid, увеличивающая площадь охлаждения на 44%, и 64-фазная система питания с суммарным током до 5 120 ампер.

Дизайн — ещё одна ключевая тема экспозиции. От награждённой видеокарты AORUS GeForce RTX 5080 INFINITY WOOD до бескабельной экосистемы STEALTH — GIGABYTE доказала, что инженерное совершенство и премиальная эстетика могут сосуществовать в современных игровых платформах. Та же философия была воплощена в самой экспозиции ENTER INFINITY.