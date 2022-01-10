GIGABYTE представила комплект оперативной памяти AORUS DDR5 6000 МГц 32 ГБ RGB

На этой неделе компания GIGABYTE представила новые комплекты памяти AORUS RGB DDR5 6000 МГц емкостью 32 ГБ с более высокими тактовыми частотами и меньшим энергопотреблением. Новые наборы памяти DDR5 будут доступны в двойных 16 ГБ DDR5 XMP 6000 МГц двухканальных конструкций с 40-40-40-76 таймингами.

Комплект памяти AORUS RGB DDR5 6000 МГц 32 ГБ может активировать функцию «DDR5 XMP Booster», которая определяет марку микросхемы памяти в настройках BIOS, чтобы пользователи могли быстро выбирать из нескольких встроенных профилей разгона памяти, повышая собственную память DDR5 или XMP DDR5. Комплект памяти AORUS RGB DDR5 6000 МГц 32 ГБ оснащен надежным медно-алюминиевым радиатором для отличного распределения тепла. Тепло, выделяемое микросхемой управления питанием и микросхемой памяти, может быстро отводиться через термопрокладку и медное дно и передаваться через воздух между медно-алюминиевыми распределителями тепла с наноуглеродным покрытием. Эксклюзивные световые полосы и эффекты освещают узоры дизайна AORUS, чтобы придать картам памяти более яркое, но не слишком резкое свечение.
Комментарии и отзывы GIGABYTE AORUS DDR5 6000 МГц 32 ГБ RGB
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