GIGABYTE представила сразу две RTX 4070 Ti с водоблоком

Компания GIGABYTE, ведущий производитель видеокарт и не только, сегодня запускает новые видеокарты серии GeForce RTX 4070 Ti на архитектуре NVIDIA ADA Lovelace с совершенно уникальной фишкой — все видеокарты в новой линейке собраны на базе водоблока. Речь идёт о двух видеокартах из линейки AORUS WATERFORCE — AORUS GeForce RTX 4070 Ti XTREME WATERFORCE 12 ГБ и AORUS GeForce RTX 4070 Ti XTREME WATERFORCE WB 12 ГБ. Обе карты оснащены передовыми графическими процессорами с возможностью разгона, хотя, конечно, с завода они тоже разогнаны и обладают достаточно высокой производительностью.

При этом важно отметить, что новые видеокарты из линейки AORUS предлагают всестороннее решение охлаждения для всех ключевых компонентов графической карты — помимо охлаждения графического процессора компания также заботится о видеопамяти и MOSFET-чипах, обеспечивая стабильную производительность при разгоне. Естественно, представленные графические карты AORUS WATERFORCE оснащены RGB-подсветкой, защитной металлической пластиной на задней панели, специальным покрытием печатной платы для защиты от пыли и влаги, компонентами высшего качества Ultra-Durable и продлённой гарантией для зарегистрированных пользователей. Правда, за всё это придётся неплохо заплатить, потому что видеокарта с водоблоком априори стоит дороже обычной видеокарты с воздушной системой охлаждения. Но для определённой аудитории пользователей такое решение будет крайне привлекательным.