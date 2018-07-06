GIGABYTE выпускает оперативную память

В последнее время мы стали замечать, что производители игровой периферии или компьютерных комплектующих стали активно выпускать оперативную память. С чем это связано? Все довольно просто — пользователи покупают видеокарту GIGABYTE и хотят получить аналогичной марки оперативную память, плату и так далее. Ранее у данного бренда планок ОЗУ не было, теперь есть, да еще и с подсветкой, все как мы любим. Интересно, что для работы подсветки вам не нужно ломать голову и разбираться со сложным софтом, производитель дает вам уже готовое решение. Просто втыкаете планки в материнскую плату и начинаете работать с компьютером. Пока что стоимость нового набора не называют, но есть ощущение, что производитель будет привлекать нас низкой стоимостью своей продукции, а только потом уже пойдет разговор о будущем.