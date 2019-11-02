GIGABYTE выпустила память с функцией AORUS Memory Boost

GIGABYTE расширила семейство памяти AORUS RGB DDR4 двумя новыми наборами, получившее название AORUS Memory Boost. AORUS Memory Boost предназначен исключительно для материнских плат GIGABYTE под маркой AORUS и требует использования обновления BIOS. Это переключатель, который запускает память с тактовой частотой и тактовой комбинацией, которые на несколько ступеней выше его самого высокого профиля Intel XMP. Например, наборы памяти, дебютирующие с этой функцией сегодня, имеют профиль XMP 2.0 для DDR4-3600. При нажатии на AORUS Memory Boost они запускаются на DDR4-3733, что делает его дополнительным профилем памяти.

На сегодняшний день выпускаются комплекты памяти GP-AR36C18S8K2HU416R и GP-AR36C18S8K2HU416RD. Первый - 2x 8 ГБ (16 ГБ) двухканальный, а второй - 2x 8 ГБ (16 ГБ) с двумя фиктивными модулями. Эти фиктивные модули заполняют свободные слоты DIMM, выглядят и светятся, как настоящие модули, и могут повысить эстетику сборки, не тратя при этом на два дополнительных реальных модуля.

Стандартно модули памяти в этих комплектах работают на DDR4-2667 с 19-19-19-43 на процессорах Intel и на AMD. Включенный профиль DDR4-3600 XMP имеет время 18-19-19-39. Стандартное напряжение модуля составляет 1,2 В, а профиль XMP набирает его до 1,35 В. Макеты работают с любым напряжением модуля, указанным в BIOS, и взаимодействуют с программным обеспечением GIGABYTE RGB Fusion.