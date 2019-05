GOG запустил летнюю распродажу со скидками до 90% и подарками

Цифровой магазин GOG решил снова порадовать геймеров скидками, запустив летнюю распродажу. В акции участвует более 2 тысяч игр, а скидки достигают 90%. Самые интересные предложения магазин оставил на главной странице, где также опубликованы временные и выгодные предложения.

Titan Quest Anniversary Edition — $2 (-80%, осталось 20 часов) The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition — $7 (-70%) Mutant Year Zero: Road to Eden — $11.09 (-40%) BioShock Infinite Complete Edition — $8.30 (-75%) Katana ZERO — $6.80 (-20) No Man’s Sky — $17.50 (-50%) Kingdom Come: Deliverance — $10 (-33%) GOG также приготовил подарок для пользователей магазина. На протяжении 48 часов геймеры могут бесплатно забрать приключенческую игру Obduction.