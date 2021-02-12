GPD Win 3 представлен официально

Примерно в декабре прошлого года GPD запустила страницу по сбору средств для GD Win 3 на Indiegogo. Ожидается, что этот портативный игровой ПК станет преемником портативной игровой консоли GPD Win 2, которая до сих пор была одним из самых успешных продуктов бренда. Теперь же стало известно, что портативный игровой компьютер GPD Win 3 всё же будет запущен в рамках краудфандинга на Indiegogo. Портативный игровой ПК GPD Win 3 оснащен компактным 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD 720p. Он оборудован физической клавиатурой под дисплеем, которую можно использовать, сдвигая экран вверх. Отличительной особенностью устройства является наличие геймпада. Геймпад оснащен двумя джойстиками, четырьмя триггерами, клавишами направления и четырьмя кнопками действий.