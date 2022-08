GTA 5 продали тиражом 170 миллионов копий

Издательство Take Two Interactive, в которое входят 2K Games, Rockstar Games и разработчик мобильных приложений Zynga, сегодня сообщило о своих доходах за первый квартал 2023 года, и для компании это было несколько неоднозначно. С одной стороны, чистая выручка издателя GTA V составила до 1,1 миллиарда долларов, но за квартал издатель понес убытки в размере 104 миллионов долларов из-за затрат на покупку Zynga. На данный момент 94% доходов Take Two приходятся на цифровые технологии, из которых 75% приходится на «повторяющиеся потребительские расходы» в стиле живых сервисов. Для заядлых геймеров самой интересной статистикой будет то, что Grand Theft Auto V «почти» была продано умопомрачительным тиражом в 170 миллионов копий.

Последнее, что мы слышали около 18 месяцев назад, было о 140 миллионах копий GTA V, а это означает, что игра все еще развивается с откровенно внушительной скоростью, а 200 миллионов проданных копий уже не просто возможность, а, по-видимому, неизбежность. Между тем, количество проданных копий Red Dead Redemption 2 превысило 45 миллионов (что явно недостаточно, чтобы убедить Take Two в том, что обновление консоли следующего поколения или продолжение поддержки Red Dead Online того стоят). Несмотря на постоянный успех GTA V, сейчас Rockstar является самым маленьким подразделением Take Two. Take Two ожидает, что в течение всего 2023 финансового года Zynga будет обеспечивать 45% от прибыли компании. Остальная часть круговой диаграммы поделена между 2K Games (37 процентов), Rockstar (17 процентов) и их независимым издательским лейблом Private Label (причудливый 1 процент). Take Two рассчитывает в конечном итоге получить дополнительный годовой доход в размере 500 миллионов долларов за счет синергии между своим традиционным игровым бизнесом и Zynga (реклама с использованием игр Zynga, создание мобильных версий своих франшиз).