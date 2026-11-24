GTA 6 можно запустить на 60 FPS

Необычное ограничение частоты кадров в GTA 6 сразу вызвало волну критики, особенно среди владельцев более производительных Xbox Series X и PlayStation 5 Pro. Rockstar установила целевую частоту 30 FPS для всех консольных версий игры, объяснив это высокой нагрузкой, которую создают симуляция игрового мира, физика и многочисленные системы открытого мира. Однако обнаруженная ошибка, связанная с функцией Quick Resume на Xbox, позволяет полностью снять это ограничение. Специалисты Digital Foundry изучили проблему и подтвердили, что после выполнения определённых действий жёсткий лимит исчезает.

Для этого необходимо изменить несколько настроек консоли. Сначала в параметрах Xbox нужно установить частоту вывода изображения 60 Гц — разрешение при этом значения не имеет — и запустить GTA 6. Когда на экране загрузки появятся значки розыска полиции, следует выйти из игры с помощью кнопки Xbox, открыть настройки и переключить частоту вывода на 120 Гц. Затем необходимо полностью запустить другую игру, которая ещё не находится в режиме Quick Resume, и как только появится её экран загрузки, нужно вернуться в GTA 6 через Quick Resume. После этого ограничение в 30 FPS исчезнет, и частота кадров сможет подниматься выше. Результаты сильно зависят от происходящего на экране — в относительно простых сценах, например при полёте на самолёте на фоне чистого неба, Xbox Series X способна выдавать до 60 FPS. На автомагистралях с небольшим количеством транспорта показатель часто держится около 40 FPS.