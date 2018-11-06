GTX 1080 Ti уходит с рынка

Как вы все знаете, компания NVIDIA в конце августа показала новую линейку видеокарт, которая уже поступила в продажу. Там есть свои недоработки и пока что технология RTX требует от разработчиков игр повышенного внимания, но это новая линейка и упор будут делать на нее. Так вот, линейка видеокарт GTX 1080 Ti уже снята с производства и вскоре этих моделей на прилавках магазинов вы уже не обнаружите. Все дело в том, что партнерам компании NVIDIA нужно активно работать в направлении производства новых видеокарт, выпускать старые модели уже нет необходимости. Так что если вы не очень хотите покупать видеокарту линейки RTX 20, то обязательно бегите в магазин и смотрите на то, что еще осталось в наличии. Вполне вероятно, что вскоре карты закончатся и купить можно будет только свежие новинки за большие деньги.