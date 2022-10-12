GUNNIR Intel Arc A770 выглядит более чем достойно

Главная особенность данного решения в том, что производитель решил использовать систему охлаждения, которая состоит из трёх вентиляторов — это позволяет распределить поток воздуха по радиатору, чтобы в конечном итоге получить максимально эффективное охлаждение графического процессора. Более того, теперь производитель использует более дорогой пластик для кожуха системы охлаждения, что делает видеокарту более привлекательной. В целом, это почти никак не повлияло на тактовую частоту или производительность, но GUNNIR Intel Arc A770 уже выглядит как вполне приличное решение для геймеров, которые давно хотели получить производительное решение от Intel, но были не совсем довольны качеством обычных моделей от самой Intel.