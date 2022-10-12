GUNNIR Intel Arc A770 выглядит более чем достойно

Некоторое время назад, когда видеокарты компании Intel только официально отправили в продажу, многие пользователи жаловались на то, что референсные модели выглядят слишком скудно и дешево. На самом деле это так и есть, ведь производитель постарался сделать свои базовые видеокарты максимально доступными для широкой аудитории, так что про дизайн там думали в последнюю очередь. Зато теперь в продаже начали появляться первые видеокарты от компаний-партнёров, которые выглядят достаточно привлекательно, чтобы на них уже можно было обратить внимание. Например, очень круто смотрится видеокарта GUNNIR Intel Arc A770, которая обзавелась уже привлекательным дизайном системы охлаждения, плюс появилась панель с подсветкой.

Главная особенность данного решения в том, что производитель решил использовать систему охлаждения, которая состоит из трёх вентиляторов — это позволяет распределить поток воздуха по радиатору, чтобы в конечном итоге получить максимально эффективное охлаждение графического процессора. Более того, теперь производитель использует более дорогой пластик для кожуха системы охлаждения, что делает видеокарту более привлекательной. В целом, это почти никак не повлияло на тактовую частоту или производительность, но GUNNIR Intel Arc A770 уже выглядит как вполне приличное решение для геймеров, которые давно хотели получить производительное решение от Intel, но были не совсем довольны качеством обычных моделей от самой Intel.