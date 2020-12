Российский издатель и разработчик игр Gaijin Entertainment анонсировала постапокалиптическую онлайн-игру Age of Water. Игра разработана совместно с The Three Whales Studio.

Age of Water рассказывает нам о далеком будущем, когда Земля превратилась в мир океана. Жители поселились в небоскребах, которые возвышаются над водой. Age of Water предлагает открытый мир в котором игрок сможет добывать ресурсы, выполнять квесты, сражаться с другими игроками и многое другое, а самое главное это все происходит на воде.

По словам разработчика, в скором времени состоится запуск альфа-тестирования.