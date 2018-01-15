Gainward & Palit увеличивают гарантию до трех лет

Гарантийный срок для Palit и Gainward (оба имеют одну и ту же базовую компанию). Графические карты GeForce были расширены, гарантия для обеих марок составляла 24 месяца, теперь это 36 месяцев или три года.Гарантия три года относится ко всем моделям GPU Gainward и Palit GeForce, будь то GeForce GT 1030 или GeForce GTX 1080 Ti сообщает computerbase. Единственное условие заключается в том, что видеокарта была приобретена после 1 января 2018 года или что на этот раз уже была прикреплена наклейка с трехлетней гарантией на упаковку.В прошлом Gainward уже предлагал трехлетнюю гарантию, которая в один момент изменилась на два года.