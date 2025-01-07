Gainward представила NVIDIA GeForce RTX 50 Phantom и Phoenix

Gainward объявили о запуске линейки NVIDIA GeForce RTX™ 50. В этом релизе представлены видеокарты серий Phantom и Phoenix, каждая из которых создана для обеспечения высокой производительности в играх, приложениях ИИ и творческих задачах с усовершенствованным охлаждением и исключительной долговечностью. Графические процессоры серии GeForce RTX™ 50 на базе архитектуры NVIDIA Blackwell открывают геймерам и создателям контента революционные возможности. С мощнейшей производительностью в задачах искусственного интеллекта, видеокарты серии RTX 50 открывают новые возможности с новым уровнем точности графических вычислений. Увеличьте производительность в несколько раз с помощью NVIDIA DLSS 4, создавайте изображения с беспрецедентной скоростью и раскройте творческий потенциал с помощью NVIDIA Studio. Кроме того, получите доступ к микросервисам NVIDIA NIM — новейшим моделям искусственного интеллекта, которые позволяют энтузиастам и разработчикам создавать ИИ-помощников, агентов и рабочие процессы с максимальной производительностью в системах с поддержкой NIM.

Серия Phantom воплощает изящную изысканность с полностью черным дизайном, сочетая элегантность с высокой производительностью. Помимо неброского внешнего вида, серия Phantom предлагает передовые технологии охлаждения, разработанные для самых требовательных игр и сложных ИИ задач.

Серия Phoenix восстает с новой энергией, воплощая дух возрождения, который олицетворяет ее тезка. Модель с дизайном, вдохновленным крыльями феникса, и многослойными контурами отличается смелой объемной эстетикой. Элемент ARGB подсветки на логотипе на боковой поверхности кожуха системы охлаждения добавляет яркий оттенок, отражая динамичную индивидуальность и органично сочетая стиль и функциональность.