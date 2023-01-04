Gainward представила видеокарты GeForce RTX 4070 Ti

Сегодня компания Gainward, один из ведущих производителей видеокарт для энтузиастов и геймеров в мире, официально представила свои новейшие видеокарты серии GeForce RTX 4070 Ti, которые идеально подойдут для игроков, ценящих лучшее соотношение производительности к стоимости. Начать хотелось бы с модели GeForce RTX 4070 Ti Phantom, которая выполнена в достаточно строгом чёрном корпусе — выглядит дорого, привлекательно и без лишних декоративных элементов, которые только отвлекают внимание. При этом на боковой панели имеется ARGB-подсветка логотипа, которая отлично играет на контрасте с тёмным корпусом. И, конечно, данная видеокарта использует новые фирменные вентиляторы Cyclone Fan, которые обеспечивают внушительный приток воздуха и минимум шума.

Для тех, кто всё же предпочитает яркий и броский дизайн, компания подготовила видеокарту GeForce RTX 4070 Ti Phoenix. Она сразу привлекает внимание своим необычным декоративным кожухом с геометрическими узорами и металлическими полосами, а большая площадь ARGB-подсветки моментально обогащает внутреннее пространство игрового компьютера. Естественно, у этой модели имеются те же вентиляторы и большой радиатор, способный отводить тепло от столь производительного графического ядра. Отличные видеокарты для поклонников строгого и не очень дизайна, при разработке которых производитель не забыл, что производительность и эффективность играют важнейшую роль. Самое время присмотреться к апгрейду своего игрового ПК.

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