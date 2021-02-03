Galax представила три видеокарты серии RTX 3090 Hall of Fame

Galax анонсировала три видеокарты серии RTX 3090 Hall of Fame: Galax RTX 3090 HOF, RTX 3090 HOF Premium и RTX 3090 HOF Limited Edition, последняя отличается более высоким заводским разгоном.

Все представленные модели выполнены в белом цвете, оснащены RGB-подсветкой, ЖК-дисплеем (только на RTX 3090 HOF Premium и RTX 3090 HOF Limited Edition), 26-фазной системой питания, тремя вентиляторами, массивным радиатором с 6 тепловыми трубками, двойным дисплеем.

RTX 3090 HOF и RTX 3090 HOF Premium предлагают схожие частоты до 1800 и 1815 МГц, Limited Edition предлагает частоту до 1860 МГц. Доступные видеоразъемы: 3 порта DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1.

В комплект поставки входит держатель видеокарты HOF, перчатки HOF, кабель 1-Click Sync Pro и белый кабель удлинитель 8-контакный для питания карты.

Цены и доступность видеокарт не сообщаются.