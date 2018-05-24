GeForce GTX 1180 может выйти в июне...

В сети появились слухи о том, что компания NVIDIA планирует выпустить видеокарту GeForce GTX 1180 в июне этого года. Это пока что очень странная и отдаленная от реальности информация, которую никто не подтверждает, но верить в это вполне можно. У компании есть новые наработки, которые позволяют компании выпустить новые карты и зарабатывать больше средств. Помимо этого, майнеры скупили все имеющиеся видеокарты, а если выпустить варианты для добычи и для игр, а такое тоже возможно реализовать, то у вас будет отличная возможность спокойно и без накруток получить нормальную видеокарту за адекватные средства. Будем надеяться, что производитель покажет действительно качественный вариант, а не какую-то слишком дорогую модель, которую сразу раскупят на фермы. Но, это узнаем уже в конце месяца.