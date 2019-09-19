GeForce GTX 1650 Ti готовится к релизу

На просторах интернета появилась информация о том, что новая видеокарта GeForce GTX 1650 Ti будет представлена совсем скоро, уже в следующем месяце. Пока что рано говорить о ее производительности или характеристиках, так как слухи в сети очень сильно отличаются друг от друга, но в целом эту модель создали для закрытия бреши в ценовой политике компании. Теперь у пользователей будет еще больше выбора при сборке игрового компьютера и не будет необходимости платить за ту мощность, которая не очень нужна. С другой стороны, сейчас у пользователя такой выбор видеокарт, что голова идет кругом даже у тех, кто разбирается в теме. А у тех, кто впервые смотрит на параметры видеокарты вовсе нет шансов на то, чтобы разобраться во всем этом.