GeForce GTX 1660 Ti стоит 279 долларов

На просторах интернета некоторое время назад появилась информация о том, что компания NVIDIA готовит к релизу новые видеокарты обновленной серии, но уже без технологии трассировки лучей. То есть, это будет новая архитектура Turing, только здесь не будет блока искусственного интеллекта, который отвечает за улучшение трассировки лучей. Эта технология очень интересна многим геймерам, но для большинства остается недоступной в силу стоимости новых видеокарт. И компания решила, что нужно продвигать новое поколение постепенно. Теперь в сети появились данные о том, что видеокарта GeForce GTX 1660 Ti обойдется геймерам в 279 долларов. Это вполне адекватная цена для тех пользователей, которые хотят больше мощности за адекватные деньги.