GeForce RTX 2050 засветилась в сети

В спецификациях одного из ноутбуков компании Dell появилась информация о воможном использовании видеокарты GeForce RTX 2050. Это довольно странно, ведь данная модель видеокарты пока что не была официально анонсирована компанией NVIDIA и даже слухов о ней практически нет. Видимо, у компании Dell есть своя секретная информация, которая позволяет делать такие вот смелые анонсы. Вероятно, новая видеокарта будет показана в мобильной версии, чтобы пользователи ноутбуков могли получить мощное решение для игр и работы за вполне адекватные деньги. Пока что стоимость ноутбука на видеокарте GeForce RTX 2050 не называется, но вскоре будет анонс и тогда можно будет говорить о каких-то сравнениях с более старшими моделями. Пока что только ждем.