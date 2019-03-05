GeForce RTX 2050 засветилась в сети

2019-03-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - GeForce RTX 2050; [134]
В спецификациях одного из ноутбуков компании Dell появилась информация о воможном использовании видеокарты GeForce RTX 2050. Это довольно странно, ведь данная модель видеокарты пока что не была официально анонсирована компанией NVIDIA и даже слухов о ней практически нет. Видимо, у компании Dell есть своя секретная информация, которая позволяет делать такие вот смелые анонсы. Вероятно, новая видеокарта будет показана в мобильной версии, чтобы пользователи ноутбуков могли получить мощное решение для игр и работы за вполне адекватные деньги. Пока что стоимость ноутбука на видеокарте GeForce RTX 2050 не называется, но вскоре будет анонс и тогда можно будет говорить о каких-то сравнениях с более старшими моделями. Пока что только ждем.


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