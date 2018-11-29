GeForce RTX 2070 Mini ITX порадует компактностью

Компания GIGABYTE официально еще не представила новую видеокарту GeForce RTX 2070 Mini ITX, но вскоре этот анонс состоится. Главная особенность новинки в том, что она позволяет вам использовать небольшой корпус и при этом оставаться с приличной производительностью. В компактных корпусах сейчас посто нет возможности установить новую линейку видеокарт, так как большая их часть длинной в 30 сантиметров и банально не влазит в корпус. Это решение позволит вам не отказываться от небольшого удобного решения, но при этом производительность системы с новой видеокартой сильно вырастет. Стоимость новинки пока что не называется — производитель, скорее всего, пока что не готов ее назвать. Но, если в сети уже появились фотографии и характеристики новинки, то скоро уже будет полноценный анонс и релиз. Может даже до конца года.